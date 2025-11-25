Il video dell' uomo travestito dalla defunta madre mentre va a rinnovare la carta d' identità
La borsa in una mano, il bastone nell'altra, gli abiti femminili e un passo svelto, un'andatura forse troppo spedita per una donna di 85 anni. Le immagini ritraggono il 56enne di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova, che per non perdere la pensione della madre non ne aveva mai denunciato la. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
La storia del figlio travestito dalla madre morta si arricchisce col video di lui che finge anche l'andatura claudicante. Ma allontanatosi dal municipio, l'uomo camminava normalmente e guidava la macchina. La madre, invece, non aveva nemmeno la patente Vai su X
SI FINCEVA LA MAMMA MORTA PER LA PENSIONE In Italia abbiamo visto di tutto. Ma a Borgo Virgilio, nel Mantovano, qualcuno ha deciso di alzare l’asticella. Un uomo si è presentato all’anagrafe travestito da sua madre, deceduta anni prima, per rinnovare - facebook.com Vai su Facebook
Uomo si traveste per sembrare la madre morta e incassare la pensione: il video - È successo a Borgo Virgilio, nel Mantovano, scoperto mentre tentava di rinnovare la carta d'identità. Come scrive video.corriere.it