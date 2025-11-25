Il video dell' uomo travestito dalla defunta madre mentre va a rinnovare la carta d' identità

Today.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La borsa in una mano, il bastone nell'altra, gli abiti femminili e un passo svelto, un'andatura forse troppo spedita per una donna di 85 anni. Le immagini ritraggono il 56enne di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova, che per non perdere la pensione della madre non ne aveva mai denunciato la. 🔗 Leggi su Today.it

