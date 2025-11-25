Il video dell'uomo che si è travestito per sembrare la madre morta e intascare la pensione | la truffa durata 3 anni
Il video dell'uomo di 57 anni che è stato arrestato perché ha finto di essere la madre per tre anni: si è travestito da donna per assumere le sembianze della madre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La storia del figlio travestito dalla madre morta si arricchisce col video di lui che finge anche l'andatura claudicante. Ma allontanatosi dal municipio, l'uomo camminava normalmente e guidava la macchina. La madre, invece, non aveva nemmeno la patente Vai su X
SI FINCEVA LA MAMMA MORTA PER LA PENSIONE In Italia abbiamo visto di tutto. Ma a Borgo Virgilio, nel Mantovano, qualcuno ha deciso di alzare l’asticella. Un uomo si è presentato all’anagrafe travestito da sua madre, deceduta anni prima, per rinnovare - facebook.com Vai su Facebook