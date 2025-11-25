Il triangolo Washington-Kyiv-Mosca cerca una via d’uscita negli Emirati

Formiche.net | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo palco dei negoziati relativi al conflitto in Ucraina sembra essersi spostato nelle ultime ore, e presto potrebbe farlo di nuovo. All’indomani del fine settimana di colloqui tenutosi a Ginevra tra rappresentanti di Stati Uniti, Ucraina ed Europa (durante il quale sembra essere stato raggiunto un primo accordo su una bozza di piano di pace in 19 punti, tra i quali però non rientrano alcune delle tematiche più delicate, come la questione dei territori o quella dell’adesione di Kyiv all’Alleanza Atlantica), arriva la notizia di un nuovo giro di incontri diplomatici in territorio emiratino, velato (ma non troppo) indizio del crescente ruolo di Abu Dhabi nelle dinamiche politiche internazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net

il triangolo washington kyiv mosca cerca una via d8217uscita negli emirati

© Formiche.net - Il triangolo Washington-Kyiv-Mosca cerca una via d’uscita negli Emirati

Approfondisci con queste news

triangolo washington kyiv moscaA Ginevra non c’è accordo per Kyiv (per ora), ma spunta una controproposta europea - Europa riguardo all’eventuale piano di pace per porre termine al conflitto in Europa Orientale ... Lo riporta formiche.net

Le carte di Kyiv contro Mosca: l'operazione Ragnatela - Quando nello Studio ovale, a fine febbraio, il presidente ucraino si è sentito ripetere da Donald Trump “Non hai le carte”, sapeva già che da oltre un anno i servizi di ... ilfoglio.it scrive

Mosca ha trovato i suoi capri espiatori. Accusa Kyiv, Washington e Londra per la strage - L'accurata indagine del Cremlino si chiude qui: ora il direttore dell’Fsb punta il dito ... ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Triangolo Washington Kyiv Mosca