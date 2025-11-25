Il triangolo Washington-Kyiv-Mosca cerca una via d’uscita negli Emirati
Il nuovo palco dei negoziati relativi al conflitto in Ucraina sembra essersi spostato nelle ultime ore, e presto potrebbe farlo di nuovo. All’indomani del fine settimana di colloqui tenutosi a Ginevra tra rappresentanti di Stati Uniti, Ucraina ed Europa (durante il quale sembra essere stato raggiunto un primo accordo su una bozza di piano di pace in 19 punti, tra i quali però non rientrano alcune delle tematiche più delicate, come la questione dei territori o quella dell’adesione di Kyiv all’Alleanza Atlantica), arriva la notizia di un nuovo giro di incontri diplomatici in territorio emiratino, velato (ma non troppo) indizio del crescente ruolo di Abu Dhabi nelle dinamiche politiche internazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net
