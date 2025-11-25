Il testa a testa tra Nargi e Festa puntando alla fascia tricolore

Tempo di lettura: < 1 minuto Il duello – ormai divenuto un classico della politica avellinese – tra Gianluca Festa e Laura Nargi si riaccende anche nel conteggio finale delle Elezioni Regionali. Una sfida a distanza, tutta interna al centrodestra, che sembra riproporre equilibri e rivalità già vissuti sul terreno comunale. Con quasi tutte le sezioni scrutinate, Festa raccoglie 4.976 preferenze nella lista Cirielli Presidente – Moderati e Riformisti, confermando una base elettorale solida e personale. Ancora più incisivo, però, il risultato di Nargi: l'ex sindaco, candidata per Forza Italia, raggiunge quota 5.

