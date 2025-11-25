Il test che ha rivelato come ci comportiamo quando il mondo sta per finire

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La chiusura della quarta beta di ArcheAge diventa un laboratorio unico per testare le norme sociali: tra cooperazione, addii, picchi di tossicità e messaggi più positivi, ecco come si comportano migliaia di persone quando il futuro scompare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

