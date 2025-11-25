Il test che ha rivelato come ci comportiamo quando il mondo sta per finire

La chiusura della quarta beta di ArcheAge diventa un laboratorio unico per testare le norme sociali: tra cooperazione, addii, picchi di tossicità e messaggi più positivi, ecco come si comportano migliaia di persone quando il futuro scompare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

CAOS TEST MEDICINA, BERNINI RIFERISCA IN AULA Il primo appello del semestre filtro per l’accesso a Medicina si è rivelato un clamoroso passo falso. Le immagini delle prove circolate sui social, i telefoni e gli altri dispositivi introdotti in aula, i contro - facebook.com Vai su Facebook

Il campione del mondo MotoGP in carica, Marc Márquez, ha rivelato di aver chiesto ai medici il permesso di partecipare ai test di Valencia, ma di essersi scontrato con un ultimatum inaccettabile gpone.com/it/2025/11/20/… #MarcMarquez #valenciagp #motog Vai su X

Il test che ha rivelato come ci comportiamo quando il mondo sta per finire - La chiusura della quarta beta di ArcheAge diventa un laboratorio unico per testare le norme sociali: tra cooperazione, addii, picchi di tossicità e messaggi ... Da fanpage.it