Roma, 25 novembre - Il sistema di guida completamente autonoma (FSD) della Tesla Cybertruck si rivela una tecnologia rivoluzionaria in grado di salvare vite umane. Clifford, un automobilista statunitense, ha infatti evitato un grave incidente grazie alla capacità della sua Tesla di prevenire una collisione frontale su di una strada del New Mexico dalla stretta carreggiata e priva di lampioni o catarifrangenti. "Mentre attraversavo il New Mexico dopo l'assemblea degli azionisti Tesla, una collisione frontale a oltre 100kmh è stata evitata. Solo uno specchietto e un finestrino danneggiati e un po' di shock. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il sistema di guida autonoma FSD di Tesla evita una collisione frontale notturna