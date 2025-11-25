Il sistema di guida autonoma FSD di Tesla evita una collisione frontale notturna
Roma, 25 novembre - Il sistema di guida completamente autonoma (FSD) della Tesla Cybertruck si rivela una tecnologia rivoluzionaria in grado di salvare vite umane. Clifford, un automobilista statunitense, ha infatti evitato un grave incidente grazie alla capacità della sua Tesla di prevenire una collisione frontale su di una strada del New Mexico dalla stretta carreggiata e priva di lampioni o catarifrangenti. "Mentre attraversavo il New Mexico dopo l'assemblea degli azionisti Tesla, una collisione frontale a oltre 100kmh è stata evitata. Solo uno specchietto e un finestrino danneggiati e un po' di shock. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Il è uno dei sistemi di assistenza alla guida più utili per aumentare la sicurezza su strada. Il sistema monitora costantemente la posizione del veicolo sulla carreggiata e, in caso di deviazione involontaria dalla corsia, interviene con un segnal Vai su Facebook
Tesla, sistema guida autonoma salva automobilista USA da scontro frontale notturno - ROMA (ITALPRESS) – Il sistema di guida completamente autonoma (FSD) della Tesla Cybertruck si rivela una tecnologia in grado di salvare vite ... Secondo iltempo.it
Tesla Cybertruck, la guida autonoma salva la vita a un automobilista: evitato scontro frontale notturno - A bordo di un veicolo elettrico dell'azienda di Elon Musk su una strada del New Mexico, il sistema di guida del tutto autonoma (Fsd) ha evitato una collisione frontale notturna e salvato la vita a chi ... Come scrive msn.com
Per questo popolare analista Tesla è “un investimento imperdibile” - La sua tecnologia di guida autonoma sta per innescare un "cambio di valore epocale". Secondo it.benzinga.com