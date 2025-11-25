Il silenzio è violenza la Uil scende in campo contro la violenza di genere in un incontro con esperte e sindacaliste
In occasione della ricorrenza del 25 novembre, la Uil di Cesena il 26 novembre, alle ore 14.30, alla Sala Fellini di Gambettola tiene l’iniziativa “Il silenzio è violenza: non è colpa tua!”, un momento di confronto e approfondimento con relatrici esperte, operatrici, sindacaliste, professioniste. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
