Il ses**? Vaticano l’annuncio che fa discutere | cosa succede

La nuova nota dottrinale diffusa dall’ex Santo Uffizio riporta al centro del dibattito ecclesiale il valore della monogamia come elemento costitutivo del matrimonio cristiano. Il documento nasce nel solco dell’ampia discussione maturata negli ultimi anni, soprattutto durante il Sinodo mondiale, e riprende il filo che dal Concilio Vaticano II arriva fino all’attuale riflessione sulla vita coniugale. Un testo pensato per offrire una lettura positiva dell’unità matrimoniale, arricchito da citazioni letterarie che spaziano da Pablo Neruda a Eugenio Montale, e che rilegge la relazione tra i coniugi come una comunione totale, esclusiva e feconda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

