Il ritorno di Sangiuliano | secondo di FdI a Napoli entra in Consiglio regionale

Gennaro Sangiuliano, noto giornalista Rai ed ex ministro della Cultura, conquista un seggio nel Consiglio regionale della Campania come secondo candidato più votato di Fratelli d'Italia nella provincia di Napoli, grazie a 9.902 preferenze. Nato a Napoli il 6 giugno 1962, Sangiuliano ha costruito una lunga carriera nel mondo dell'informazione e dopo le dimissioni per il caso Boccia e un'esperienza da inviato a Parigi per la tv di Stato, ha deciso di rientrare nel mondo della politica. Centrando l'obiettivo. Nella tornata regionale del 2025, Sangiuliano si conferma figura centrale per Fratelli d'Italia nella sua area: con 9. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il ritorno di Sangiuliano: secondo di FdI a Napoli entra in Consiglio regionale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Regionali2025- Il ritorno di Maria Rosaria Boccia, "Sangiuliano fa folklore". E ai cronisti mostra il libretto esami e il certificato di Laurea. #Politica #Boccia #Esami #Libretto #Sangiuliano #Folklore #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

#Castellammare - Il ritorno di Maria Rosaria Boccia,«Sangiuliano fa folklore» E a cronisti mostra il libretto esami e il certificato di laurea. Leggi la notizia --> ift.tt/7cNWP0n Vai su X

Campania, il ritorno di Sangiuliano: secondo di FdI a Napoli entra in Consiglio regionale - Gennaro Sangiuliano, noto giornalista Rai ed ex ministro della Cultura, conquista un seggio nel Consiglio regionale della Campania come secondo ... Secondo iltempo.it

Il ritorno di Boccia: 'Sangiuliano fa folklore' - "La sanità e i trasporti sono la nostra priorità e sono le due cose che funzionano malissimo. ansa.it scrive

Sangiuliano capolista di FdI alle Regionali in Campania. De Luca agita l’asse Pd-M5S - L’uomo forte di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, assicura: «I sondaggi dimostrano il grande recupero che stiamo facendo e parlano di appena 3 punti di differenza tra il candidato di ... Scrive ilmessaggero.it