Il ritorno di Casalino | Conte può guidare il campo largo

Iltempo.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno di Rocco Casalino, dalla politica M5s come spin doctor dell'ex premier Giuseppe Conte alla guida di un giornale. L'ex portavoce ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo dopo le elezioni regionali in Campania e Puglia, che hanno arriso al campo largo a differenza di quelle in Veneto, ha parlato anche dell'ex avvocato del popolo: "Conte ultimamente ci sta approvando" a diventare il leader del campo largo, "come vedete parla di sicurezza, parla di immigrazione, però sì, sicuramente ci sta approvando e secondo me ha un consenso molto ampio Conte, grazie anche al periodo del Covid". La conduttrice ricorda il soprannome di Zelig affibbiato a Conte dai critici per i tanti cambi di posizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

