Il ritorno di Casalino | Conte può guidare il campo largo

Il ritorno di Rocco Casalino, dalla politica M5s come spin doctor dell'ex premier Giuseppe Conte alla guida di un giornale. L'ex portavoce ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo dopo le elezioni regionali in Campania e Puglia, che hanno arriso al campo largo a differenza di quelle in Veneto, ha parlato anche dell'ex avvocato del popolo: "Conte ultimamente ci sta approvando" a diventare il leader del campo largo, "come vedete parla di sicurezza, parla di immigrazione, però sì, sicuramente ci sta approvando e secondo me ha un consenso molto ampio Conte, grazie anche al periodo del Covid". La conduttrice ricorda il soprannome di Zelig affibbiato a Conte dai critici per i tanti cambi di posizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il ritorno di Casalino: "Conte può guidare il campo largo"

