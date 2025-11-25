Il riparto dei seggi | 9 eletti dalla provincia di Venezia

È ormai definitivo il riparto dei seggi nel nuovo consiglio regionale del Veneto. Sono 33 per il centrodestra (19 Lega, 9 Fdi, 3 Forza Italia, 1 Liga Veneta, 1 Udc), 14 per il centrosinistra (9 PD, 2 Avs, 1 M5S, 1 Civiche, 1 Uniti per Manildo), 2 lista Szumski. Ci sono poi due seggi da assegnare. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

19/11/25. In FB il VADEMECUM PER LE ELEZIONI REGIONALI del 23-24/11/25 con I CANDIDATI LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO GLI ORARI DEI SEGGI COME SI VOTA (modalità) IL RIPARTO DEI SEGGI (foto:i tabelloni e le schede facsimile p Vai su X

L’ora dei ricorsi nel Consiglio regionale dove c’è il nodo del riparto seggi all’esame del Tar Calabria: si contesta il conteggio dei voti, prospettando la revisione dei seggi. - facebook.com Vai su Facebook

Candidati eletti, ecco i nomi: ancora 19 seggi per la Lega. Fratelli d'Italia e Partito Democratico appaiati con 9 - c'è più un monocolore verde, anche se la Lega ha la maggioranza relativa e sarà il primo gruppo consiliare con 19 eletti (20 contando anche Alberto Stefani) ... Da ilgazzettino.it

Ore 9.46 – I nomi di tutti i 51 eletti nel nuovo regionale. Con tutte le preferenze. Microscopio completo e anatomia delle elezioni - Vi spieghiamo perchè il centro sinistra ha preso 2 seggi in più rispetto a quel 60% (che equivalgono invece a 30 seggi) che scattano quando si è sotto a questa quota. Lo riporta casertace.net

Veneto, i consiglieri regionali eletti e gli sconfitti. Per la Lega 19 seggi, FdI e Pd a 9 - Nel Veneto di Luca Zaia (recordman di preferenze) non c’è stata storia, e il candidato leghista Alberto Stefani alla guida della coalizione di centrodestra ha vinto con il 64,4% dei consensi. Come scrive repubblica.it