Non se ne parla, perché la partita è finita 5-1 e perché in buona sostanza Torino-Como è una partita che resta fuori dai grandi schermi e dalle grandi attenzioni. Sì il Torino è di Cairo ma proprio per questo né Corsera né Gazzetta si sbilanciano più di tanto sull’assurdo rigore concesso alla squadra di Baroni umiliata da quella di Fabregas. E il Como certamente fa notizia ma non ha ancora peso politico. Ciononostante ieri sera a Sky Sport, nel post-partita, giustamente si sono soffermati sull’assurdità del provvedimento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il rigore dato al Torino è pericoloso, oltre che da “oggi le comiche”. Bonacina andrebbe invitato a cambiare mestiere

