Non è una vittoria qualsiasi quella ottenuta domenica dal Renate a Novara. Per più motivi. Il più importante, fosse finita con una vittoria dei padroni di casa i nerazzurri sarebbero fuori dalla zona playoff. Vero, manca una vita alla fine ma non sarebbe stato un bel segnale. In trasferta i tre punti mancavano addirittura dalla terza giornata quando il miglior Renate dell’anno sbancava lo Stadium e batteva 3-2 l’AlbinoLeffe. Era settembre, c’era ancora caldo. Il Renate ha sconfitto una delle squadre più in salute del lotto, che non perdeva da sei giornate, aveva appena superato in classifica le pantere e nelle ultime due aveva regolato Lecco e Alcione in trasferta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Renate ha fatto il salto: "Vittoria strameritata"