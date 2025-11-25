Il regista pescarese Odoardi premiato ad Atessa dall’associazione Global Peace and Prizes for Art
Sabato 29 novembre sarà assegnato al regista pescarese Stefano Odoardi un riconoscimento dall’associazione Global Peace and Prizes for Art ad Atessa, nel teatro Antonio Di Iorio. Mercoledì 26 novembre, invece, sarà proiettata la sua ultima pellicola “Storia di un riscatto” al CiakCity di Lanciano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
