Il regista pescarese Odoardi premiato ad Atessa dall’associazione Global Peace and Prizes for Art

25 nov 2025

Sabato 29 novembre sarà assegnato al regista pescarese Stefano Odoardi un riconoscimento dallassociazione Global Peace and Prizes for Art ad Atessa, nel teatro Antonio Di Iorio. Mercoledì 26 novembre, invece, sarà proiettata la sua ultima pellicola “Storia di un riscatto” al CiakCity di Lanciano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

