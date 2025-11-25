Il regista abruzzese Stefano Odoardi premiato ad Atessa a Lanciano la proiezione del suo film Storia di un riscatto
L’associazione Global Peace and Prizes for Art organizza due momenti di grande prestigio con il cinema insieme al registra abruzzese di fama internazionale Stefano Odoardi. Mercoledì 26 e sabato 29 novembre, il CiakCity di Lanciano e il teatro Antonio Di Iorio di Atessa, saranno i luoghi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
