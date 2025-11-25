il real rivuole nico paz ma il como non cede

Como, 25 novembre 2025 – Nico Paz è la stella del Como. Con 5 gol e 3 assist in 12 partite di campionato, il numero 10 è senza dubbio il protagonista principale di questo inizio di stagione super della squadra di Fabregas. Già l'anno scorso si erano viste le qualità dell'ex Real Madrid, tanto che in estate diverse squadre avevano chiesto informazioni al Como per acquistarlo. La più interessata era sicuramente il Tottenham, che a più riprese aveva provato a convincere i lariani a cedere il talento classe 2004, ma senza trovare il semaforo verde. Nico Paz, quindi, è rimasto al Como e in questa stagione sta dimostrando di essere uno dei migliori giocatori del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

