Il Real Madrid vuole riprendersi Nico Paz a gennaio ma può farlo? Cosa dice il contratto

Calciomercato.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Blancos di Xabi Alonso – scrivono dall’Argentina – hanno intenzione di attivare la recompra già tra poco più di un mese, ma sorgono dei dubbi Il campionato di Serie A potrebbe essere molto presto sconvolto dal mercato di gennaio. E purtroppo non per un acquisto che alzerebbe il livello, ma per una perdita che sarebbe gravissima, del giocatore probabilmente più talentuoso. Parliamo di Nico Paz, già autore di ben 5 gol con 4 assist nelle prime 12 giornate, a segno anche ieri nella goleada in casa del Torino. Il 10 ha trascinato la sua squadra fino al sesto posto, non troppo lontano dal primo posto della Roma e ovviamente con la Champions lì a portata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il Real Madrid vuole riprendersi Nico Paz a gennaio, ma può farlo? Cosa dice il contratto

