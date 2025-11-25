Il rapporto che inchioda Berlino | la Germania è il centro europeo della censura digitale

La Germania ha un rapporto controverso con la libertà d’informazione e con la censura. Si tratta infatti di un Paese che, pur vantando un alto punteggio nei rapporti internazionali sulla libertà online (come quello di Freedom House ), ha messo in piedi un vasto apparato di censura e controllo dei contenuti digitali. Secondo recenti studi e inchieste giornalistiche, Berlino non solo è il fulcro europeo di queste pratiche, ma influenza attivamente le politiche dell’Unione Europea in materia. A dirlo è un recente studio di Liber-net, un’iniziativa no-profit per la libertà digitale, presentato a Berlino nei giorni scorsi dal Ceo Andrew Lowenthal, ricercatore australiano e attivista per la libertà di espressione, ripreso dal quotidiano tedesco Berliner Zeitung e dal blog investigativo Racket News del giornalista dei Twitter Files, Matt Taibbi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

