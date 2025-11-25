Il ranking ATP degli italiani a fine stagione | otto azzurri in top-100 i piazzamenti di Sinner e compagni
Due italiani nella top-10 del ranking ATP, quattro in top-30, cinque in top-50, otto in top-100: questo è il bilancio del Bel Paese nella classifica mondiale di tennis al termine della stagione agonistica (all’appello mancano ancora dei Challenger, ma non interesseranno i piani alti della graduatoria internazionale, e le Next Gen ATP Finals, che non assegneranno punti). Jannik Sinner occupa la seconda posizione in chiusura di un’annata agonistica caratterizzata dai trionfi a Wimbledon, Australian Open, ATP Finals e Masters 1000 di Parigi. Purtroppo al fuoriclasse altoatesino sono mancati i punti che non ha potuto conquistare durante i tre mesi di squalifica e si è accodato alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Ecco i 52 tennisti italiani che sono entrati nella top100 da quando esiste il ranking #ATP (1973) Lo schema è sempre lo stesso, i colori pure: top10 ? top20 top50 top100 Ovviamente, non c'è solo Jannik #Sinner con tutti i suoi record Nel 2025 ben Vai su X
I ranking italiani nella settimana del Masters 1000 di Parigi e delle WTA Finals Vai su Facebook
Classifica ATP, Sinner accorcia su Alcaraz: il paradosso del ranking e il divario abissale “sugli altri”. Crollo USA - Classifica ATP, Sinner accorcia su Alcaraz: il paradosso del ranking e il divario abissale “sugli altri”. Segnala sport.virgilio.it
Sinner, mai visto nulla di simile nel ranking Atp: “È incredibile” - Nessuno se lo aspettava ma viene elogiato in maniera piuttosto netta. Si legge su diregiovani.it
Ranking Atp, Alcaraz oggi torna numero 1 davanti a Sinner: le Atp Finals di Torino decideranno chi sarà sul trono a fine anno - Djokovic con il successo di Atene è risalito di una posizione ed è quarto ... Da today.it