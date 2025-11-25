Due italiani nella top-10 del ranking ATP, quattro in top-30, cinque in top-50, otto in top-100: questo è il bilancio del Bel Paese nella classifica mondiale di tennis al termine della stagione agonistica (all’appello mancano ancora dei Challenger, ma non interesseranno i piani alti della graduatoria internazionale, e le Next Gen ATP Finals, che non assegneranno punti). Jannik Sinner occupa la seconda posizione in chiusura di un’annata agonistica caratterizzata dai trionfi a Wimbledon, Australian Open, ATP Finals e Masters 1000 di Parigi. Purtroppo al fuoriclasse altoatesino sono mancati i punti che non ha potuto conquistare durante i tre mesi di squalifica e si è accodato alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il ranking ATP degli italiani a fine stagione: otto azzurri in top-100, i piazzamenti di Sinner e compagni