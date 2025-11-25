Il ranking ATP degli italiani a fine stagione | otto azzurri in top-100 i piazzamenti di Sinner e compagni

Oasport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due italiani nella top-10 del ranking ATP, quattro in top-30, cinque in top-50, otto in top-100: questo è il bilancio del Bel Paese nella classifica mondiale di tennis al termine della stagione agonistica (all’appello mancano ancora dei Challenger, ma non interesseranno i piani alti della graduatoria internazionale, e le Next Gen ATP Finals, che non assegneranno punti). Jannik Sinner occupa la seconda posizione in chiusura di un’annata agonistica caratterizzata dai trionfi a Wimbledon, Australian Open, ATP Finals e Masters 1000 di Parigi. Purtroppo al fuoriclasse altoatesino sono mancati i punti che non ha potuto conquistare durante i tre mesi di squalifica e si è accodato alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

il ranking atp degli italiani a fine stagione otto azzurri in top 100 i piazzamenti di sinner e compagni

© Oasport.it - Il ranking ATP degli italiani a fine stagione: otto azzurri in top-100, i piazzamenti di Sinner e compagni

Argomenti simili trattati di recente

ranking atp italiani fineClassifica ATP, Sinner accorcia su Alcaraz: il paradosso del ranking e il divario abissale “sugli altri”. Crollo USA - Classifica ATP, Sinner accorcia su Alcaraz: il paradosso del ranking e il divario abissale “sugli altri”. Segnala sport.virgilio.it

ranking atp italiani fineSinner, mai visto nulla di simile nel ranking Atp: “È incredibile” - Nessuno se lo aspettava ma viene elogiato in maniera piuttosto netta. Si legge su diregiovani.it

Ranking Atp, Alcaraz oggi torna numero 1 davanti a Sinner: le Atp Finals di Torino decideranno chi sarà sul trono a fine anno - Djokovic con il successo di Atene è risalito di una posizione ed è quarto ... Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Ranking Atp Italiani Fine