Il raddoppio e la variante per tenere attivo il binario unico tra Giampilieri e Fiumefreddo | c' è chi non ci sta
C'è subbuglio sulla Jonica e i vari sindaci sembrano dire: “Taormina non può decidere per tutti”. Il riferimento è alla variante ai lavori per il raddoppio ferroviario che punta a tenere in vita il vecchio binario unico tra Giampilieri e Fiumefreddo anche dopo il completamento del nuovo tracciato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Messina–Catania, approvata la variante sul raddoppio ferroviario a Taormina
Daniele Laudini Sindaco di Itala. La variante al progetto del raddoppio ferroviario tratta Giampilieri - Fiumedreddo DEVE essere rivista e modificata. I territori e le comunità di Itala e Scaletta Zanclea non possono subire l'ennesimo scempio.