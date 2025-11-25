Il raddoppio e la variante per tenere attivo il binario unico tra Giampilieri e Fiumefreddo | c' è chi non ci sta

Messinatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è subbuglio sulla Jonica e i vari sindaci sembrano dire: “Taormina non può decidere per tutti”. Il riferimento è alla variante ai lavori per il raddoppio ferroviario che punta a tenere in vita il vecchio binario unico tra Giampilieri e Fiumefreddo anche dopo il completamento del nuovo tracciato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

