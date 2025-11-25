Il punto di Cambium Networks | l’efficienza del capitale nelle reti
Gli operatori di rete lavorano per espandere la capacità e soddisfare una domanda crescente e la pressione per fare di più con meno risorse è sempre più forte. Che si tratti di un WISP che serve comunità rurali o di un service provider aziendale che gestisce implementazioni su larga scala, l’efficienza del capitale è fondamentale. In Cambium Networks ci siamo posti come missione quella di promuovere l’efficienza del capitale, non solo offrendo hardware funzionale e conveniente, ma ottimizzando l’intera rete, dall’implementazione alle operatività. In sostanza, si tratta di andare oltre il dispositivo: occorre consentire agli operatori implementare e scalare in modo più intelligente, veloce ed efficiente. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
