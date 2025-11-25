Il pugno diventa danza | la scelta precisa dietro la scena più sconvolgente di C’è ancora domani

Questa sera, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Rai 1 trasmetterà in prima serata e in prima televisiva in chiaro C’è ancora domani, il film d’esordio di Paola Cortellesi che ha conquistato il pubblico italiano e internazionale. La storia è quella di Delia, una donna romana che negli anni del Secondo Dopoguerra prova a sopravvivere in un mondo fortemente patriarcale, dove la violenza è all’ordine del giorno, e lo fa con un atto radicale e rivoluzionario: andare a votare. Una scelta che libererà la figlia e tutte quelle donne che, finalmente, avrebbero avuto una voce. 🔗 Leggi su Cultweb.it

