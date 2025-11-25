Il profumo dell’onestà | convegno su Livatino alla Lucchesiana

Giovedì 27 novembre alle ore 18 alla biblioteca Lucchesiana, promosso dal direttore don Angelo Chillura e dal direttore del Parco archeologico Roberto Sciarratta, si terrà il convegno: “Il profumo dellonestà. Il beato Rosario Angelo Livatino: un uomo cristianamente realizzato”.A 35 anni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

