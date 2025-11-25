Il processo per il femminicidio di Ilenia Fabbri | la condanna all’ergastolo per Claudio Nanni e il sicario

Claudio Nanni, ex marito di Ilenia Fabbri, e Pierluigi Barbieri sono stati condannati all’ergastolo per l’omicidio della donna, uccisa il 6 febbraio 2021 a Faenza mentre si trovava in casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Femminicidio di Iris Setti: torna a processo Chukwuka Nweke. La corte d'assise d'appello intende rivalutare la capacità di intendere e di volere dell'uomo condannato all'ergastolo in primo grado. - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio di Iris Setti: torna a processo Chukwuka Nweke. La corte d'assise d'appello intende rivalutare la capacità di intendere e di volere dell'uomo condannato all'ergastolo in primo grado. Vai su X

Il processo per il femminicidio di Ilenia Fabbri: la condanna all’ergastolo per Claudio Nanni e il sicario - Claudio Nanni, ex marito di Ilenia Fabbri, e Pierluigi Barbieri sono stati condannati all’ergastolo per l’omicidio della donna, uccisa il 6 febbraio ... Come scrive fanpage.it

Ilenia Fabbri, puntata di ‘Amore criminale’ dedicata alla vittima di femminicidio - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il programma di RaiTre racconta la terribile storia della 46enne faentina fatta uccidere dall’ex marito Cl ... Segnala msn.com

Amore criminale, stasera in tv la nuova puntata: l'omicidio di Ilenia Fabbri - Nella Giornata contro la violenza sulle donne, Veronica Pivetti presenta il caso di un femminicidio datato 2021 ... Lo riporta today.it