Il primo iPhone pieghevole avrà un prezzo folle
Il mercato degli smartphone è in forte calo, e il 2026 si appresta a un nuovo anno di contrazione. Secondo uno studio di Fubon Research, però, ci sarà un'importante eccezione che potrebbe catalizzare un settore in forte difficoltà: l'arrivo del primo iPhone pieghevole, che dovrebbe far parte. 🔗 Leggi su Today.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Apple prepara il suo primo smartphone pieghevole di fascia altissima: schermo interno senza solco visibile, hardware top di gamma e un listino che potrebbe superare i 2.300 dollari Leggi l'articolo #iPhoneUltra Vai su Facebook
Il primo iPhone Fold avrà una batteria “mostruosa” Vai su X
iPhone pieghevole, svolta decisiva: la piega non si vede, inizia la produzione - Le ultime informazioni provenienti dalla supply chain asiatica indicano che il primo iPhone pieghevole ha superato uno degli ostacoli più complessi: la piega c ... Si legge su tecnoandroid.it
Ecco quanto potrebbe costare il primo iPhone pieghevole di Apple - Ecco quanto potrebbe costare il primo iPhone pieghevole di Apple, che il mercato ha già battezzato come iPhone Fold. cellulare-magazine.it scrive
Prezzo iPhone pieghevole Apple Prime stime e previsioni sul costo del nuovo modello innovativo - Prezzo stimato e confronto con la concorrenzaIl costo previsto per il primo iPhone pieghevole di Apple si colloca su livelli molto elevati, riflettend ... Riporta assodigitale.it