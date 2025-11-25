Il primo iPhone pieghevole avrà un prezzo folle

Today.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato degli smartphone è in forte calo, e il 2026 si appresta a un nuovo anno di contrazione. Secondo uno studio di Fubon Research, però, ci sarà un'importante eccezione che potrebbe catalizzare un settore in forte difficoltà: l'arrivo del primo iPhone pieghevole, che dovrebbe far parte. 🔗 Leggi su Today.it

