Il primo atlante dell’Impero romano Itiner-e ricostruisce oltre 300mila km

Un progetto internazionale ha realizzato il primo atlante completo delle strade dell’Impero romano, ricostruendo oltre 300.000 chilometri di vie antiche e aggiornando la comprensione della rete che collegava territori europei, africani e asiatici. Il lavoro, raccolto nella piattaforma digitale Itiner-e, combina ricerche archeologiche, immagini satellitari, cartografia storica e moderna, creando uno strumento consultabile da studiosi e cittadini. Il nuovo atlante individua 100.000 chilometri aggiuntivi rispetto alle stime tradizionali, grazie alla capacità di tracciare segmenti mai identificati o ridefiniti con maggiore precisione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

