Il prezzo del silenzio diritti umani nel terzo millennio | incontro con Riccardo Cucchi e Vauro a Ortona

Domenica 30 novembre, alle 17.30, nell'auditorium del polo Eden di Ortona, c'è l'appuntamento con “Il prezzo del silenzio, diritti umani nel terzo millennio”. Sebastiano Fezza dialoga con i giornalisti Riccardo Cucchi e Vauro Senesi, che presenterà il suo ultimo libro “Io sono colpevole. Gaza, il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Secondo appuntamento della rassegna PAROLE CHE ROMPONO IL SILENZIO per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Martedì 25 novembre ore 21.00 ? Centro di Aggregazione Giovanile Pieve di Bono-Prezzo La - facebook.com Vai su Facebook

“Il prezzo del silenzio, diritti umani nel terzo millennio”: incontro con Riccardo Cucchi e Vauro a Ortona - 30, nell'auditorium del polo Eden di Ortona, c'è l'appuntamento con “Il prezzo del silenzio, diritti umani nel terzo millennio”. Riporta chietitoday.it

Lo strano silenzio dei custodi dei diritti umani sugli ostaggi affamati e uccisi da Hamas - Un video girato nel tunnel in cui a fine agosto sono stati assassinati da Hamas i sei ostaggi israeliani Hirsch Goldberg- Si legge su ilfoglio.it

Il silenzio assordante del Sudafrica sulle persecuzioni anti-LGBTI - In Africa, per milioni di persone LGBTI, questo incubo è una realtà quotidiana. Riporta huffingtonpost.it