Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato a oggi, 25 Novembre 2025, si attesta a 0,140 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 24 Novembre 2025, il prezzo orario ha registrato un minimo di 0,104 €kWh e un massimo di 0,202 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle notturne e di prima mattina (tra le 3:00 e le 5:00), mentre il picco massimo si è verificato alle ore 10:00. Questo andamento evidenzia una forte variabilità intra-giornaliera, tipica delle dinamiche di domanda e offerta del mercato elettrico. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 25112025 0,140 +0,007 24112025 0,133 +0,024 23112025 0,109 -0,024 22112025 0,117 +0,008 21112025 0,134 +0,006 20112025 0,128 +0,008 19112025 0,120 +0,004 18112025 0,117 +0,009 17112025 0,107 -0,004 16112025 0,111 -0,000 15112025 0,111 -0,004 14112025 0,115 +0,010 13112025 0,124 +0,010 12112025 0,114 +0,000 11112025 0,114 -0,001 10112025 0,115 +0,007 09112025 0,108 -0,001 08112025 0,110 +0,006 07112025 0,116 +0,001 06112025 0,115 +0,003 05112025 0,113 +0,008 04112025 0,105 +0,001 03112025 0,104 -0,021 02112025 0,105 -0,019 01112025 0,125 +0,008 31102025 0,124 +0,007 30102025 0,117 +0,003 29102025 0,115 +0,005 28102025 0,110 +0,005 27102025 0,105 -0,005 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Novembre 2025 0,116 Ottobre 2025 0,111 Settembre 2025 0,109 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,150 Gennaio 2025 0,143 Dicembre 2024 0,135 Novembre 2024 0,142 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

