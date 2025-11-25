Il piano TrumPutin per la pace in Ucraina | la guerra può finire solo per volontà del tycoon e dello zar in barba agli europei
Il piano alternativo di 24 punti, elaborato in fretta e furia dal Vecchio Continente, nella sua ormai proverbiale rincorsa della storia che altri stanno scrivendo, rischia di rimanere un disperato tentativo di recuperare una credibilità ed un protagonismo ormai compromessi da tempo Da più di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
I 24 punti del piano europeo per la pace in Ucraina. Le variazioni sul piano Trumputin sono sostanziali. Vai su X
Il piano di pace di Trump per l'Ucraina al centro dello #spiegoneschianchi di questa sera a #propagandalive - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo piano di pace per l'Ucraina stravolge i 28 punti di Trump: cosa dice e perché la Russia potrebbe non accettarlo - che accusava il precedente tentativo di essere troppo sbilanciato verso le richieste russe - Come scrive notizie.tiscali.it
Il piano di pace Trump-Putin passa da 28 a 19 punti: cosa ha ottenuto Zelensky - Nuovo incontro a Ginevra e nuova bozza in formato ridotto: secondo Kiev, "il piano di 28 punti nella forma in cui tutti l'hanno visto non esiste più". Segnala today.it
Ucraina, piano di Trump per la pace: dai territori ceduti a Mosca alle garanzie per Kiev - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, piano di Trump per la pace: dai territori ceduti a Mosca alle garanzie per Kiev ... Come scrive tg24.sky.it