Il Pascale celebra la giornata della violenza contro le donne con il Muro dell’Orrore
Pareti coperte con le foto e le storie di donne vittime di violenza. Un muro lungo 11 metri che racconta di donne, madri, figlie, spesso uccise dall’ex partner o dal compagno per desiderio di possesso, incapacità di accettare una separazione o comunque motivi correlati al solo fatto di essere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
