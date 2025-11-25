Il Parco del Roccolo blindato dagli spacciatori | fuochi d’artificio e mitragliate usati per segnalare l’arrivo della droga

Busto Garolfo (Milano), 25 novembre 2025 –  Nel Parco del Roccolo, tra Canegrate e Busto Garolfo, ogni notte si ripete lo stesso copione. Fuochi d’artificio che illuminano il cielo senza alcuna ricorrenza da celebrare, seguiti da rumori secchi, raffiche che somigliano a colpi di mitraglietta. Non è folklore, non è goliardia: è il linguaggio ormai consolidato dell o spaccio di droga, che in questa vasta area verde sembra aver messo radici profonde.  Controlli nei boschi dello spaccio. Pusher e clienti nel mirino La notte ritmata dagli spari . Secondo i residenti, infatti, quei fuochi sono segnali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

