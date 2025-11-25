Il Paradiso delle Signore spoiler | Marcello sposa Rosa Greta smascherata

Marcello sposa Rosa e Greta viene smascherata: tutte le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, tra matrimoni, segreti e colpi di scena. Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore promettono emozioni forti e colpi di scena che terranno incollati milioni di telespettatori. Tra matrimoni inaspettati, segreti pronti a emergere e nuovi intrecci tra i personaggi del grande magazzino, la settimana televisiva si preannuncia intensa. Rosa e Marcello si preparano a fare il grande passo, mentre la verità su Greta sta per venire alla luce, mettendo in crisi equilibri delicati.

