Il Paradiso delle Signore spoiler | chi sono davvero i fratelli Marchesi svelata la loro identità

Gli spoiler sulle prossime puntate de Il paradiso delle signore svelano la vera identità dei fratelli Marchesi. Gli spoiler sulle prossime puntate de Il paradiso delle signore svelano un vero e proprio colpo di scena riguardante i fratelli Marchesi che si ritroveranno a dover rivedere il loro piano quando la loro identità sarà svelata. (Fonte Raiplay) Per evitare che Odile scopre chi siano davvero, Ettore e Greta si troveranno, per un momento, con le spalle al muro anche se, senza farsi prendere dal panico, cercheranno di proteggere ancora la loro identità soprattutto dai loro nemici. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

