Il Pakistan ha bombardato diverse aree dell’ Afghanistan, uccidendo almeno dieci civili secondo le autorità di Kabul. L’attacco, avvenuto nella tarda serata di lunedì, arriva in un momento in cui la tregua tra i due Paesi è già estremamente fragile. I rapporti, logorati da settimane di violenze lungo la frontiera, sono nuovamente precipitati dopo un attentato suicida in Pakistan e accuse reciproche sul ruolo dei rispettivi gruppi armati. Zabihullah Mujahid, portavoce del governo talebano, ha dichiarato che l’aviazione pakistana ha colpito una casa nel distretto di Gurbuz, nella provincia orientale di Khost. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il Pakistan ha bombardato l’Afghanistan