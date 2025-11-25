Il pagellone della B | il Mantova risorge nel segno di Ruocco 8 Avellino difesa horror 4,5

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Monza non si ferma più, il Palermo non riesce a vincere. Traballa la panchina di Caserta, l'Empoli cambia passo. Il derby veneto va al Venezia, il Frosinone, terzo in classifica, ora sogna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il pagellone della b il mantova risorge nel segno di ruocco 8 avellino difesa horror 45

© Gazzetta.it - Il pagellone della B: il Mantova risorge nel segno di Ruocco, 8. Avellino, difesa horror, 4,5

Scopri altri approfondimenti

pagellone b mantova risorgeIl pagellone della B: il Mantova risorge nel segno di Ruocco, 8. Avellino, difesa horror, 4,5 - Il derby veneto va al Venezia, il Frosinone, terzo in classifica, ora sogna ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pagellone B Mantova Risorge