Il paese dove 200 bambini vanno a scuola a piedi ogni giorno | All'inizio i genitori avevano paura

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Noceto, in provincia di Parma, un gruppo di genitori ha dato vita a Piedibus Noceto, un progetto che dal 2010 accompagna a scuola i bambini e li riporta a casa, tutto rigorosamente a piedi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

