Il padre di Ramy ancora contro i carabinieri

Laverita.info | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A un anno dal tragico incidente, il genitore chiede che non venga dato l’Ambrogino d’oro al Nucleo operativo radiomobile impegnato nell’inseguimento del ragazzo. Silvia Sardone: «Basta con i processi mediatici nei loro confronti, hanno agito bene». È passato ormai un anno da quando Ramy Elgaml ha trovato la morte mentre scappava, su uno scooter guidato dal suo amico Fares Bouzidi (poi condannato a due anni e otto mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale), inseguito dai carabinieri. La storia è nota: la notte del 24 novembre scorso, in zona corso Como, i due ragazzi non si fermano all’«alt» delle forze dell’ordine che avevano preparato un posto di blocco per verificare l’uso di alcolici nella zona della movida milanese. 🔗 Leggi su Laverita.info

il padre di ramy ancora contro i carabinieri

© Laverita.info - Il padre di Ramy ancora contro i carabinieri

Altre letture consigliate

padre ramy contro carabinieriRamy morto un anno fa, il padre contro l'Ambrogino d'oro ai carabinieri: «Non devono fare questo regalo» - «Continua la fiducia nelle giustizia ma non va bene così, non devono fare il regalo degli Ambrogini»: così al Tgr Yehia Elgaml, padre di Ramy morto esattamente un ... Secondo msn.com

padre ramy contro carabinieriAmbrogino ai carabinieri, parla il papà di Ramy Elgaml: "Inopportuno" - Lo ha detto il padre del ragazzo morto al termine di un inseguimento con i carabinieri durante la fiaccolata di giovedì, a un anno dalla morte del figlio ... Segnala milanotoday.it

padre ramy contro carabinieriMilano, fiaccolata per Ramy a un anno dalla morte. Il padre: "Per l'Ambrogino sono arrabbiato" - In centinaia al corteo da piazzale Ferrara a via Ripamonti per ricordare il 19enne morto un anno fa dopo un inseguimento con i carabinieri. Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Padre Ramy Contro Carabinieri