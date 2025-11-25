Il padre del Neoclassicismo e la relazione con Forlì | Marco Vallicelli racconta il suo Canova
Venerdì 28 novembre, alle ore 18, la Sala Arancio ospita Marco Vallicelli e la presentazione del suo volume “Il mio Canova. I Capolavori di Forlì”. Il libro nasce nel solco delle celebrazioni dedicate al bicentenario della morte di Antonio Canova, l’ultimo grande artista europeo capace di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
