Il padre del Neoclassicismo e la relazione con Forlì | Marco Vallicelli racconta il suo Canova

Forlitoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 28 novembre, alle ore 18, la Sala Arancio ospita Marco Vallicelli e la presentazione del suo volume “Il mio Canova. I Capolavori di Forlì”. Il libro nasce nel solco delle celebrazioni dedicate al bicentenario della morte di Antonio Canova, l’ultimo grande artista europeo capace di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

