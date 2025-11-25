Il nuovo treno elettrico a doppio piano sulla linea Torino-Milano

Novaratoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà in circolazione a partire da domani, mercoledì 26 novembre, il nuovo treno elettrico a doppio piano che viaggerà sulla linea Torino-Milano.Il treno è stato presentato nella mattinata di oggi, martedì 25 novembre, da Maria Annunziata Giaconia, direttrice Operations Regionale di Trenitalia, a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

