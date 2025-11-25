il nuovo complesso militare industriale

Un tempo erano i gruppi industriali a intrecciare i loro affari con gli interessi dei rappresentanti politici del Congresso degli Stati Uniti e le necessità logistiche delle Forze Armate. Oggi invece sono le "start up della guerra", nate nella Silicon Valley, le protagoniste assolute del complesso militare-industriale (per un valore di circa mille miliardi di dollari, spesi ogni anno da parte dell'amministrazione in carica). Tra queste la più nota è Anduril Industries fondata nel 2016 da un certo Palmer Luckey, oggi trentatreenne, diventata col tempo una vera e propria azienda con un fatturato da 30,5 miliardi di dollari che sviluppa droni, veicoli autonomi, sottomarini, razzi e software per uso militare, tra i più avanzati al mondo sul piano tecnologico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

