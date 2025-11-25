Il nuovo aggiornamento di Google Home migliora l’integrazione con Gemini
Il team di sviluppatori di Google Home nelle scorse ore ha annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento della piattaforma L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nuovo aggiornamento gratuito per #EC700 ed #EC709 Con l’ultima versione rilasciata, il flusso di lavoro tra EC700 e IRIS di ANIT - Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico si fa più efficiente grazie a tre nuove funzionalità: Configurazi - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo, importante aggiornamento di FBC: Firebreak slitta al 2026 dlvr.it/TPR0kT #videogiochi #Firebreak #RemedyEntertainment #AlanWake #Control Vai su X
Google Home sarà più veloce con determinati dispositivi - Un nuovo aggiornamento in Public Preview introduce i controlli locali via Matter per gli utenti Android, promettendo maggiore reattività. Segnala gizchina.it
Google Home riceve una piccola novità estetica; Google Foto accoglie l’icona gradiente - Ci sono un paio di novità prettamente estetiche in rollout per tutti su Google Home (lato server) e su Google Foto (con la nuova versione). Da tuttoandroid.net
Google Home App si aggiorna alla versione 4.3 con diverse novità - Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google Home App ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento ... Lo riporta tuttoandroid.net