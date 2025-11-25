Il narcos in Lamborghini i cambisti e la ' ndrangheta | chi sono gli investitori dietro la cocaina per Milano

Investimenti in società, con un capitale di partenza per l'acquisto di una porzione del carico. Ma la merce in questione non era tradizionale: viaggiava spesso in borsoni nei doppifondi di auto o nei container, per mare. Da un continente all'altro. Chili e chili - addirittura 220 in una sola. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

