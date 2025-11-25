Il monito di Mattarella | Sulle Province un processo interrotto

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella a difesa delle province e chiede di riannodare i fili di quel riassetto costituzionale che sarebbe dovuto essere alla base della legge che le ha riformate ma che invece “non si è realizzato”. Mattarella è intervenuto a Lecce all’Assemblea delle Province d’Italia. Le parole del Presidente rappresentano un monito . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il monito di Mattarella: “Sulle Province un processo interrotto”

