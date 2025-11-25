Il mix velenoso di fisco e burocrazia in Italia Confartigianato | 42,9 miliardi di tasse in più su imprese e famiglie

Roma, 25 novembre 2025 – Fisco, burocrazia, costo del denaro, caro-energia e mancanza di manodopera qualificata: è il mix velenoso che continua a frenare i 4,6 milioni di micro e piccole imprese italiane impegnate a restare agganciate ai mercati globali e a tenere accesa la fiaccola di innovazione e sostenibilità. È la diagnosi impietosa che emerge dal Rapporto dell’Ufficio Studi di Confartigianato, presentato oggi all’Assemblea della Confederazione, che descrive un habitat sempre più ostile per gli imprenditori chiamati a sostenere la crescita del Paese in un contesto geopolitico complesso e instabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

