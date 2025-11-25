Il mix velenoso di fisco e burocrazia in Italia Confartigianato | 42,9 miliardi di tasse in più su imprese e famiglie

Roma, 25 novembre 2025 – Fisco, burocrazia, costo del denaro, caro-energia e mancanza di manodopera qualificata: è il mix velenoso che continua a frenare i 4,6 milioni di micro e piccole imprese italiane impegnate a restare agganciate ai mercati globali e a tenere accesa la fiaccola di innovazione e sostenibilità. È la diagnosi impietosa che emerge dal Rapporto dell’Ufficio Studi di Confartigianato, presentato oggi all’Assemblea della Confederazione, che descrive un habitat sempre più ostile per gli imprenditori chiamati a sostenere la crescita del Paese in un contesto geopolitico complesso e instabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il mix velenoso di fisco e burocrazia in Italia. Confartigianato: 42,9 miliardi di tasse in più su imprese e famiglie

Scopri altri approfondimenti

Troppe perdite e guai con il fisco, così Cesare Paladino, il suocero di Giuseppe Conte, vuole lasciare l’Hotel Plaza. Ha deciso di gettare la spugna dopo l’ultimo bilancio in perdita con milioni di debiti: «Incerto sulla continuità dell’azienda» - facebook.com Vai su Facebook

Il mix velenoso di fisco e burocrazia in Italia. Confartigianato: 42,9 miliardi di tasse in più su imprese e famiglie - Uno studio presentato durante l’Assemblea dell’associazione artigiani mette in evidenza come gli italiani paghino più tasse, abbiano costi energetici superiori e un carico burocratico più alto rispett ... Secondo msn.com