Il mito di Valentino Rossi per una buona causa | il kit Dainese Soleluna n° 1 all’asta

Tuta e casco speciali indossati dal supercampione pesarese per il suo 46° compleanno diventano protagonista di un’asta su eBay con proventi destinati a Unicef Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il mito di Valentino Rossi per una buona causa: il kit Dainese Soleluna n° 1 all’asta

Altre letture consigliate

"Rodolfo Valentino, occhi che brillano di poesia silenziosa, fermando il tempo in un istante." RODOLFO VALENTINO IL MITO - facebook.com Vai su Facebook

Dalle sue incredibili esperienze con Kenzo Takada e Martin Margiela, passando per Valentino Garavani, abbiamo intervistato Deanna Ferretti Veroni, un mito della maglieria Vai su X

Lucio Corsi omaggia Valentino su Rolling Stone. E Rossi a Radio DeeJay ricorda quella sera a cena con Maradona - Il cantante maremmano, del resto, non ha mai nascosto la sua passione per le due ruote motorizzate («La ... Riporta msn.com

Lando Norris, chi è il pilota McLaren di F1: il patrimonio del padre, la depressione, la prima vittoria, l'amicizia con Valentino - La passione per la velocità non è però nata con quella per le quattro ruote, perché il mito di Norris è stato e resterà sempre Valentino Rossi, che invece ha riscritto la storia della MotoGp, ma per ... Come scrive corriere.it

Valentino Rossi "L'eroe e il mito", le interviste - Il film inedito di Ermanno Olmi su Valentino Rossi è stato presentato alla 2ª edizione del Premio Film Impresa. Come scrive corrieredellosport.it