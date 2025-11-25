Il mio compagno non vuole fare sesso orale gli ho dato 5 10 a letto e ora non mi parla più | lettrice si rivolge alla posta del cuore

Ilfattoquotidiano.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che il sesso sia un aspetto fondamentale nella vita di coppia non lo scopriamo certo dalla posta del cuore del Daily Star. L’agony aunt del tabloid inglese ha voluto prendere ad esempio una storia di un matrimonio in crisi proprio per l’annosa questione. La lettrice ha infatti deciso di affrontare il tema della loro intimità, elencando in modo diretto tutti gli aspetti che, secondo lei, dovrebbero migliorare: “Nel corso di un dialogo a letto ho criticato il mio uomo per la riluttanza a fare del sesso orale e della mancanza di immaginazione nelle posizioni sessuali”. Come se non bastasse, la donna ha infierito: “Manca di fantasia anche quando mi va di fare sesso in posti insoliti – come il giardino e il parco”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

