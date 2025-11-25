Il ministro Tajani al business forum di Riad | In Arabia Saudita grande interesse per il Made in Italy
Le possibilità di cooperazione nei settori dell'energia, dell'industria, delle infrastrutture, della logistica e del turismo al centro delle discussioni del forum di investimenti Italia-Arabia Saudita, in corso a Riad, al quale partecipa il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani. "Negli ultimi anni - ha ricordato il vicepremier - in questo c'è stato un forte aumento delle esportazioni di prodotti italiani e questo business forum con oltre mille aziende partecipanti è un segnale forte di grande interesse dell'Italia per l'Arabia Saudita e anche di grande interesse dell'Arabia Saudita per il Made in Italy". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
