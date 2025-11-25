Il ministro Tajani al business forum di Riad | In Arabia Saudita grande interesse per il Made in Italy

Tgcom24.mediaset.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le possibilità di cooperazione nei settori dell'energia, dell'industria, delle infrastrutture, della logistica e del turismo al centro delle discussioni del forum di investimenti Italia-Arabia Saudita, in corso a Riad, al quale partecipa il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani. "Negli ultimi anni - ha ricordato il vicepremier - in questo c'è stato un forte aumento delle esportazioni di prodotti italiani e questo business forum con oltre mille aziende partecipanti è un segnale forte di grande interesse dell'Italia per l'Arabia Saudita e anche di grande interesse dell'Arabia Saudita per il Made in Italy". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

il ministro tajani al business forum di riad in arabia saudita grande interesse per il made in italy

© Tgcom24.mediaset.it - Il ministro Tajani al business forum di Riad: "In Arabia Saudita grande interesse per il Made in Italy"

Scopri altri approfondimenti

ministro tajani business forumIL SOLE 24 ORE * ECONOMIA: «ITALIA E ARABIA SAUDITA RAFFORZANO LA PARTNERSHIP STRATEGICA» - Visita del ministro Tajani a Riyadh per inaugurare il Business Forum tra i due Paesi, con oltre mille aziende. Secondo agenziagiornalisticaopinione.it

ministro tajani business forumBusiness forum Italia-Arabia Saudita, Tajani: “Obiettivo 700 miliardi di export entro il 2027” - Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 700 miliardi ... Da msn.com

Tajani in Arabia Saudita: “A Riad per tracciare le direttrici della nostra collaborazione futura” - Tajani in Arabia Saudita: "A Riad per tracciare le direttrici della nostra collaborazione futura" Leggi le ultime notizie su Agenzia Nova ... Secondo agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Ministro Tajani Business Forum