Il Man United può combattersi a vicenda dice Amorim

2025-11-25 01:34:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Ruben Amorim afferma che Idrissa Gueye dell’Everton non avrebbe dovuto essere espulso per aver colpito il compagno di squadra Michael Keane durante la vittoria per 1-0 della sua squadra in casa del Manchester United – e ritiene che gli alterchi tra i giocatori durante le partite per errori siano una “bella sensazione”. Lo United sembrava ben posizionato per guadagnare la quinta vittoria casalinga consecutiva quando Gueye vide il rosso al 13? dopo essere stato giudicato per aver colpito in faccia il difensore Keane durante una discussione, solo per Kiernan Dewsbury-Hall che segnò 16 minuti più tardi come parte di una vittoria a sorpresa per i 10 giocatori dei Toffees. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

