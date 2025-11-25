Il maltempo fa danni | scuole chiuse per 3 giorni per le riparazioni
Le abbondanti piogge di queste ore cadute su Castel Volturno hanno provocato danni alla scuola media dell'istituto comprensivo “Garibaldi” in via San Rocco e alla scuola dell'Infanzia del plesso “Collodi” dell'istituto comprensivo Pinetamare in via delle Mimose.Per questo il sindaco Pasquale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
