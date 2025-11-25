Il maestoso Palazzo di Ghiaccio di Elsa arroccato sulla Montagna del Nord alta ben 36 metri E ai piedi del monte si estende il villaggio di Arendelle con la sua vivace piazza gli edifici colorati di ispirazione nordica e specchi d' acqua scintillanti

P arigi, 25 nov. (askanews) – Novità in arrivo a Disneyland Paris: il 29 marzo 2026 il secondo Parco, ex Walt Disney Studios, prenderà il nome di Disney Adventure World quasi duplicando la sua superficie iniziale e garantendo agli ospiti nuove esperienze. Si tratta di una monumentale reinterpretazione che mira a trasportare i visitatori negli universi più amati di Disney, Pixar e Marvel, segnando una nuova era di avventure indimenticabili. Tra le novità principali l’apertura di Adventure Way, un viale ricco di intrattenimento, un’attrazione ispirata al film Disney Rapunzel e quattordici nuovi punti di ristoro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

